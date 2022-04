Bruno de Carvalho e Liliana Almeida voltaram esta sexta-feira a dar provas de que continuam profundamente apaixonados. O casal fez uma tatuagem em conjunto, que é afinal uma declaração de amor.

O antigo presidente do Sporting revelou nas redes sociais o resultado final desta nova 'loucura'.

Bruno escreveu na parte de trás da perna o nome pelo qual chama a amada: "my queen [minha rainha]" e desenhou uma coroa. Já Liliana tatuou o nome pelo qual chama o namorado: "my president [meu presidente]" e desenhou uma gravata. As duas tatuagens foram ainda completadas com a data em que os dois se conheceram na estreia de 'Big Brother Famosos': 02/01/2022.

