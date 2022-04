Bruno de Carvalho e Liliana Almeida aproveitaram a passagem de ambos pelo Algarve, onde visitaram a família da cantora, para cometerem mais uma pequena 'loucura' juntos.

O casal foi na manhã de sexta-feira fazer uma tatuagem.

Não sabemos ainda qual o desenho escolhido, mas é certo que os dois tatuaram o mesmo local - a parte de trás da perna, na zona do gémeo.

O momento em que foram tatuados foi registado em vídeo e foi através das imagens que percebemos que para Bruno de Carvalho se tratou de uma estreia, o empresário não tinha nenhuma tatuagem.

"My Queen, Liliana Almeida. Espero que tenhas gostado da tatuagem! Eu Amei fazer a ti! Fui meiguinho, não fui?", brincou Bruno ao partilhar no Instagram uma imagem onde aparece no lugar do tatuador.

