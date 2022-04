Bruno de Carvalho e Liliana Almeida desceram até ao Sul do país para celebrarem a Páscoa na companhia da família da cantora.

E não viajaram sozinhos. As filhas mais novas do DJ - Diana, de seis anos, e Leonor, de quatro - acompanharam o casal.

Um vídeo partilhado por Liliana Almeida nas redes sociais, no qual as filhas de Bruno de Carvalho aparecem na companhia do pai e da mãe da cantora, prova que o ambiente familiar não podia ser mais animado.

Veja na galeria.

