A participação de Gonçalo Beja da Costa no 'Big Brother 2025' não foi muito duradoura, contudo deu tempo mais do que suficiente para, segundo o próprio, viver dentro do programa da TVI uma experiência nada agradável.

A propósito da manipulação existente nos reality shows em Portugal, o ex-concorrente revelou ter sofrido um problema de saúde durante a sua participação no formato e ter sido impedido pela produção de falar sobre o mesmo.

"Cá fora podemos dizer tudo. Faz lindamente. Eu também tive uma intoxicação alimentar durante quatro dias, provocada pelos produtos do Intermarché, no dia da entrada, mas por ser o patrocinador tive de ficar calado até esta mensagem", começou por realçar num comentário feito na rede social Instagram.

"Foram precisos quatro dias, numa madrugada já cheio de febre e sem líquidos no corpo, a pedir para sair do programa para ir para um hospital, para a produção chamar um médico. Apenas me diziam: 'isso deve ser nervos, Gonçalo'", revelou, mostrando-se desagradado com o tratamento que lhe foi prestado.

"Há tanta coisa lá dentro que não se sabe cá fora", completou.



Gonçalo Beja da Costa, recorde-se, foi expulso do formato, por vontade do público, há mais de um mês.

