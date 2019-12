O seu rosto é familiar dos portugueses. Marcello Antony, ator brasileiro de ascendência italiana, estreou-nas nas telenovelas em "O rei do gado", em 1996. Seguiu-se "Salsa e merengue", depois "Torre de Babel" e "Terra nostra". Em 2018, mudou-se para Portugal e entrou em "Valor da vida", um dos projetos de ficção da TVI. A viver em Cascais, nos arredores de Lisboa, o artista revela como vai passar a quadra natalícia, fala da nova vida portuguesa e antecipa o futuro.

Estamos em pleno período de festas natalícias. Liga muito ao Natal ou prefere o réveillon?

Para mim, o Natal é distinto do ano novo. O Natal é uma coisa mais familiar. O Ano Novo uma festa mais para os amigos. Não é que também não passe o réveillon com a família, mas faço essa distinção...

E tem alguma tradição especial nesta altura do ano?

Só as coisas que são cliché. Nós gostamos de montar a árvore em família e de colocar os presentes ao pé da árvore. Fazemos a ceia tradicional à mesa com tudo aquilo a que temos direito... Não deixa de ser um ritual!

Já fez a árvore de Natal?

Fizemos no início de dezembro. Fiz até um time-lapse [gravação com aceleração da imagem] com a família a montar árvore até ao resultado final...

Este ano, o Natal e o réveillon vão ser em Portugal ou no Brasil?

Vão ser em Portugal. Já é o segundo ano que os passamos em Portugal. Foi o ano passado e agora este...

Emigrou para Portugal em 2018. Que balanço é que faz desta mudança para o nosso país? Já se habituou ao frio que se tem feito sentir nos últimos dias?

Eu adoro o frio e já estava um bocado cansado do calor do Brasil. Isso já é uma vantagem! Já estamos muito habituados ao frio, sim. É claro que, no início, houve alguns percalços mas, depois, adaptá-mo-nos muito facilmente. É claro que sentimos falta de algumas coisas do Brasil mas não com aquela ânsia que tínhamos no início.

A vida que faz hoje em dia em Portugal é muito diferente da que fazia no Brasil?

É basicamente a mesma coisa, com a diferença que aqui saio mais à noite. No Rio de Janeiro, como ultimamente, infelizmente, sair à noite não era muito recomendável, acabava por ficar muito em casa. Aqui, como temos segurança, sinto-me muito mais à vontade para poder frequentar eventos como este, de apresentação do programa de réveillon do espaço de eventos Sud Lisboa Hall.

Já conhece Portugal inteiro ou ainda não teve oportunidade de andar por aí a explorar o país?

Já explorei bastante o país mas, por incrível que pareça, ainda não conheço o Algarve...

Por que é que deixou o Algarve para o fim?

Não sei, acho que faltou oportunidade. Eu cheguei já com a telenovela em gravações. Eu vim para cá por causa de uma telenovela que se passava em Guimarães. Por isso, durante seis meses, fui muito ao norte. De Setúbal para cima, conheço Portugal todo.