Marcantonio Del Carlo usou a sua conta de Instagram para parabenizar o primeiro-ministro pela sua posição em relação ao homólogo holandês. Em causa esteve o facto de António Costa ter considerado, numa conferência de imprensa à saída do Conselho Europeu, "repugnantes" as afirmações do governante holandês, que defendeu que a Comissão Europeia devia investigar o facto de Itália ou Espanha não terem margem orçamental para lidar com os efeitos da crise do novo coronavírus.

"Não posso deixar de felicitar o Dr. António Costa pela posição que assumiu perante a desfaçatez daqueles que usam e abusam de uma Europa que é de todos", começou por referir o ator.

"Parabéns ao primeiro-ministro português que não teve medo de dizer publicamente aquilo que todos pensam. Todos os que em Espanha, Portugal, Itália, e mais tarde ou mais cedo na Holanda, têm de decidir quem vive e quem morre porque não há ventiladores para todos. Tenham vergonha", esgrimou.

"Portugal, Espanha e Itália não servem só para os adolescentes holandeses virem urinar às tantas da noite nas nossas ruas, podres de bêbados, coisa que certamente não fazem no seu país. Tenham vergonha!", completou.

