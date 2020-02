Um ano após se estrear no mercado de compra e venda de produtos em segunda mão, com a plataforma BabyLoop, dedicada aos bebés, a marca de Carolina Patrocínio lança agora uma outra novidade: um blog.

O espaço online conta com a colaboração da médica Marta Mesquita, apelidada como a Dr.ª BabyLoop, e pretende ser uma ajuda para as famílias.

"Além dos conselhos da especialista, o blog terá também sugestões para programas em família, conselhos fiscais e legais relacionados com a parentalidade e insights sobre os mais variados produtos para ajudar os pais a fazerem escolhas conscientes", refere um comunicado enviado às redações.

Carolina Patrocínio não podia estar mais satisfeita com o crescimento da sua marca e do impacto que está a ter nas casas dos portugueses.

"Ao longo destes 12 meses, demos a muitas famílias a oportunidade de usarem bom material, quase novo, a preços baixos. O nosso compromisso de sustentabilidade e reutilização é sério e vamos continuar. Acreditamos que a BabyLoop responde a uma questão social, que alia a promoção de hábitos de consumo conscientes e sustentáveis a uma janela de oportunidade para as famílias preparem a chegada de um bebé com maior tranquilidade, e queremos ter um papel cada vez mais ativo no dia-a-dia das famílias", afirmou.

Em outubro do ano passado, a apresentadora esteve à conversa com o Fama Ao Minuto sobre o conceito da marca. Saiba mais detalhes sobre o projeto aqui.

