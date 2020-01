A experiência da maternidade levou Carolina Patrocínio a aventurar-se há um ano no mundo dos negócios. Em janeiro de 2019 nasceu o Babyloop - site de compra e venda de produtos de bebé em segunda mão - com o objetivo de ajudar as famílias a economizar e a dar uma nova vida aos produtos inutilizados.

Este sábado, em modo de balanço deste que foi um ano de arranque, a apresentadora mostrou-se orgulhosa do percurso da marca.

"Há um ano éramos apenas uma Start Up inovadora com a promessa de pôr a circular a economia de material de bebé. Hoje, estamos prontos a expandir para Espanha e ganhar escala", começou por dizer.

"Ao longo destes 12 meses de arranque, recebemos mais de 4 toneladas de carrinhos (e tantos outros produtos), temos 15 mil utilizadores, 40 mil seguidores na comunidade digital, ampliámos o centro logístico e temos uma linha de montagem impressionante. Demos oportunidade a muitas famílias de usarem bom material (quase novo) a preços baixos. O nosso compromisso de sustentabilidade e reutilização é sério e vamos continuar", rematou.

Vale recordar que Carolina Patrocínio, de 32 anos, é mãe de três meninas - Diana, de cinco anos, Frederica, de três, e Carolina, de um - e encontra-se grávida do primeiro rapaz.

