Manuel Marques tem tido meses conturbados desde que em maio deste ano viu tornar-se notícia que a filha mais velha, Inês, de 18 anos, apresentou contra si uma queixa de alegada violência doméstica.

Porém, o ator tem tentado manter a calma e seguir a vida com tranquilidade. A nível profissional tem seguido com os projetos planeados e também no que respeita ao campo pessoal, parece unir esforços para dedicar-se à filha mais nova.

A 23 de julho, Manuel Marques assinalou publicamente o aniversário de Elisa. O ator partilhou um conjunto de fotografias da menina e na legenda declarou:

"Hoje a minha mais nova faz 10 anos. Parabéns, filhota".

A viagem de pai e filha no meio da polémica

Esta segunda-feira, 4 de agosto, Manuel Marques revelou através das redes sociais estar a viajar com a filha mais nova. Ainda no âmbito das celebrações do aniversário de Elisa, o ator rumou a Paris com a menina.

Na sua conta oficial de Instagram, Manuel Marques mostrou a leitura escolhida para o voo com destino a Paris. No caso, o livro 'Apesar do Sangue' da escritora portuguesa Rita da Nova.

© Reprodução Instagram - Manuel Marques

Pouco depois, mostrou a filha junto da emblemática Torre Eiffel. "A Elisa continua a comemorar os 10 anos", lê-se na imagem, que espelha a felicidade da filha de Manuel Marques.



© Reprodução Instagram - Manuel Marques

Já esta terça-feira, 5 de agosto, Manuel Marques mostrou um almoço de pai e filha no Café Marly, junto ao Palácio do Louvre.



© Reprodução Instagram - Manuel Marques

Manuel Marques vai avançar com queixas e inquéritos criminais

No dia 29 de julho, a equipa de assessoria que representa Manuel Marques enviou ao Fama ao Minuto um comunicado através do qual o ator reage aos últimos desenvolvimentos sobre o caso de alegada violência doméstica.

"Nos últimos meses a vida pessoal de Manuel Marques e da sua família têm sido devassadas de várias formas com opiniões maldosas, insinuações e mentiras inqualificáveis", começou por referir a nota enviada pela assessoria que representa o ator.

"A gravidade da situação implicará uma participação às autoridades competentes e respetivas ordens profissionais para abertura de inquéritos criminais.

Lembramos que Manuel Marques se tem remetido ao silêncio, honrando o segredo de justiça e, confiando nas autoridades a quem foi entregue o caso.

Aproveita, também, para agradecer a todos os que têm respeitado esta sua posição/ discrição e o seu trabalho", completou.

O Fama ao Minuto falou recentemente com a equipa de juristas que representa Inês. O advogado Pedro Nogueira Simões referiu na altura aguardar que Manuel Marques fosse "ouvido até ao final de julho".

"Depois, o Ministério Público, confrontando todos os factos, acusa ou não de crime e segue pela via judicial o processo", elucidou ainda.

As duas filhas do ator, recorde-se, resultam do casamento entretanto terminado com Ana Martins. O agora ex-casal separou-se ao fim de 15 anos de vida em comum. A confirmação do termino surgiu na mesma altura em que foi tornada pública a atual relação de Manuel Marques - com a atriz Beatriz Barosa, de 28 anos.

