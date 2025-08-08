Eis que o processo contra Manuel Marques, iniciado pela filha mais velha do ator - Inês, de 18 anos - está prestes a ganhar novos contornos. Conforme o jornal Correio da Manhã noticiou primeiramente, a ex-mulher do artista, Ana Martins, também pretende avançar com uma queixa de violência doméstica contra Manuel.

Em declarações exclusivas ao Fama ao Minuto, o advogado da filha do ator, Pedro Nogueira Simões, confirmou que, de facto, Ana Martins "tem intenção" de avançar com a referida queixa criminal.

"Face aos factos apresentados pela filha e ao teor de mais informação que foi surgindo ao longo do processo - sendo [a violência doméstica] um crime público - as próprias entidades policiais e, naturalmente, o Ministério Público, tinham fundamento suficiente para colocar esta senhora numa possível vítima, ou seja, tem legitimidade para ser queixosa", explicou.

"Fizemos um depoimento de defesa a pedir que, perante tais factos, fosse apreciada a possibilidade dela também apresentar queixa", notou ainda.

"Houve uma reunião. Existe intenção, naturalmente, de a mesma seguir também ela com queixa de um procedimento criminal", refere por fim.

De notar que Ana Martins e Manuel Marques deram o nó em 2013 e têm duas filhas em comum: Inês e Elisa. A separação aconteceu em 2021. Meses depois o artista assumiu o romance com Beatriz Barosa, de 28 anos, com quem se mantém até hoje.

Manuel Marques mantém uma vida normal durante o processo

Enquanto aguarda a decisão do Ministério Público, o artista, de 50 anos, tem procurado manter a sua rotina habitual. Este mês viajou com a filha mais nova, Elisa, de nove anos, até à Disneyland Paris, tendo feito partilhas desta escapadinha com os seguidores da sua página de Instagram.