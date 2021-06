Manuel Marques usou recentemente a sua conta oficial de Instagram para partilhar publicamente um comunicado onde de forma rara falava publicamente sobre a sua vida pessoal e anunciava o fim da sua relação de longa data com Ana Martins.

Agora, horas após ter sido lançado na imprensa cor-de-rosa o rumor de que o ator poderia estar a namorar com Beatriz Barosa - atriz com quem trabalha no elenco de 'Festa é Festa' -, Manuel Marques decidiu eliminar o referido comunicado das suas redes sociais.

Tanto o ator, de 46 anos, quanto Beatriz Barosa, de 24, não comentaram a especulação e preferiram para já manter o silêncio.

