Manuel Luís Goucha tirou esta semana de férias e tem estado, por isso, mais ausente das redes sociais. No entanto, apesar de ter dito que só regressaria ao mundo virtual no dia 4, o apresentador da TVI decidiu falar aos fãs esta quinta-feira, dia 31 de agosto.

Num vídeo que publicou na sua página de Instagram, Goucha mostra-se em viagem com o marido, Rui Oliveira, revelando que vão desfrutar de umas mini férias.

De referir que Rui Oliveira não tirou o mesmo período de férias que o marido, apenas vai desfrutar agora de dois dias sem ir ao programa 'Noite das Estrelas', da CMTV.

"Dois dias sem ir ao programa. Tens aqui umas mini férias", começou por dizer Goucha em conversa com Rui Oliveira, falando de seguida do programa do marido.

"Ontem vi o teu programa, como era o teu dia de aniversário. Tenho que te confessar que vi na segunda, na terça e na quarta-feira e gostei imenso do de terça-feira. Muito divertido. Acho que o programa tem boa onda", partilhou.

"Este género de programa é um tipo específico de programa, mas o teu tem muito boa onda. Na terça-feira gostei muito. Ontem fui ver porque eu sabia que haveria um bolo de aniversário", acrescentou, referindo-se ao aniversário de Rui Oliveira, celebrado na quarta-feira. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Revelado nome do próximo convidado do 'Conta-me'. As primeiras imagens

Leia Também: Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha vivem momento relaxante em dia especial