Depois de ter sido anunciado publicamente que seria Júlio Magalhães a ir para Londres no lugar de Nuno Santos, Manuel Luís Goucha decidiu recordar junto dos seguidores uma fotografia que foi tirada há 30 anos com o jornalista.

De recordar que Goucha vai seguir para Londres com Júlio Magalhães para cobrirem a coroação do rei Carlos III. A cerimónia vai decorrer no sábado, dia 6 de maio.

"Esta foto tem uns 30 anos. Tanto o Júlio Magalhães e eu estreávamo-nos na apresentação de um programa da manhã, a partir da RTP/Porto. 'Bom Dia', assim se chamava e, se a memória não me atraiçoa, ia das 7h30 às 10h00. Nasceu assim uma relação de grande estima e cumplicidade", lembrou o apresentador.

"Em abril de 2011 juntar-nos-iamos, de novo, como dupla, para a transmissão, a partir de Londres, do casamento de William e Kate, junto a Westminster, enquanto Judite de Sousa e Felipa Garnel quedavam-se num outro ponto da cidade, frente ao Palácio de Buckingham. Um mês depois o mesmo quarteto estava no Mónaco para acompanhar o casamento de Alberto e Charlene e de novo emparceirei com o Juca", recordou ainda.

"Doze anos depois volto a juntar-me ao Júlio para desta acompanharmos em direto, sábado próximo, a coroação do rei Carlos III. No que toca a acontecimentos da família real britânica bem que podemos dizer: não há duas sem três", escreveu depois na mesma publicação, mostrando-se preparado para a cobertura da grande cerimónia.

Leia Também: TVI faz troca e envia Júlio Magalhães para a coroação de Carlos III