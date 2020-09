Sendo hoje um dos apresentadores mais reconhecidos da televisão portuguesa, Manuel Luís Goucha reconhece o valor de quem lhe deu as oportunidades necessárias para chegar onde chegou. Foi precisamente deste assunto que hoje falou durante uma conversa com Fátima Campos Ferreira no programa 'Você na TV'.

"Se eu hoje estou aqui devo a dois homens. Tenho uma dívida de gratidão eterna para estes dois homens porque apostaram em mim e acreditaram em mim. José Eduardo Moniz e Manuel Rocha, é por isso que eu o trato por pai. Para mim é o meu pai", fez saber, referindo-se a este último.

Veja o momento aqui.

