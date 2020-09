Por vezes, são muitos os rumores que têm sido destacados na imprensa cor-de-rosa sobre a continuidade de Manuel Luís Goucha na TVI, especialmente do programa 'Você na TV'. Especulações que já levaram o apresentador a manifestar-se sobre as mesmas no programa que ocupa as manhãs da estação.

E esta sexta-feira, a continuidade do seu trabalho na estação voltou a estar em destaque, mas o apresentador não o fez em resposta a nenhuma especulação, mas sim em conversa com o vencedor do passatempo do 'Você na TV'.

No final da chamada, o telespectador disse: "Já vai embora?". E eis que Goucha surpreende e responde: "Só me vou embora daqui a dois anos e três meses".

