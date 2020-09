Depois de seis meses, o 'Você na TV' voltou a ter plateia com as senhoras que há vários anos assumem este papel, agora tendo em conta as restrições à covid-19. Esta novidade deixou Manuel Luís Goucha entusiasmado, uma vez que já tinha confessado por diversas vezes sentir falta do público em estúdio.

Na manhã desta quinta-feira, antes de entrar no ar, decidiu dar destaque às caras que compõe a plateia nas redes sociais, mostrando-se nos bastidores com as mesmas.

"Com as velhas (amigas)", brincou na legenda da publicação.

Leia Também: A partir de casa, Manuel Luís Goucha à espera da grande estreia