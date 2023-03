Como é sabido, Manuel Luís Goucha é um leitor assíduo. O apresentador dá preferência às obras de autores portugueses, como é o caso do livro escolhido para este fim de semana.

Em causa está 'O Dever de Deslumbrar', conforme revelou Goucha através de uma publicação feita no Instagram.

"Deslumbrar-me-ei com certeza com a biografia de Natália Correia e a escrita de Filipa Martins. É o livro para este fim-de-semana. Edição da Contraponto", escreveu o apresentador na legenda de uma fotografia onde mostra a capa do livro, com os seus cães ao fundo.

