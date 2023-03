Sérgio Vicente, que ficou conhecido após participar no reality show da TVI 'Big Brother 2', esteve esta sexta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha. O convidado lembrou a sua participação no programa que ficou marcada pela paixão por Verónica, com quem viria a casar mais tarde.

Este lembra que à época havia quem pensasse que a sua desistência do reality, que aconteceu após a expulsão de Verónica, tinha sido combinada. Sérgio garante que não.

"Aconteceu, foi a paixão daquele momento", sublinha.

Sérgio e Verónica, que viriam a separar-se mais tarde, são pais de Beatriz, de 20 anos, que estuda Direito no Porto.

