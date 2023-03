"Fátima Lopes foi hoje, 24 de março, ao programa de Júlia Pinheiro para surpreender o padre João Luís, de quem é grande amiga. A apresentadora contou que os dois se conheceram numa emissão especial do feriado religioso do 13 de Maio, quando ainda trabalhava na TVI, tendo a partir daí construído uma bonita amizade.

"Começamos a falar nos bastidores e logo aí houve uma sintonia, parece que o já conhecia há muito tempo", nota a apresentadora.

"Construiu-se uma relação de amizade, companheirismo. Faz-me muito bem falar com o padre João. É um padre desempoeirado, uma pessoa de mentalidade muito aberta, uma pessoa que procura juntar, que não faz diferença entre as pessoas e para mim isso é fundamental. Sinto-me à vontade para falar de qualquer tema", notou ainda.

Para Fátima Lopes, o amigo é "uma pessoa que acolhe" toda a gente, estando sempre disponível, mesmo nos momentos mais difíceis.

"Já houve momentos da minha vida um bocadinho delicados em que eu também me sentei no colo dele, partilhei o que me estava a doer na alma e ele deu-me conselhos extremamente sensatos que me ajudaram muito, até a tomar decisões na minha vida", revelou Fátima.

Veja o momento.

