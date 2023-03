Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, morreu hoje, 19 de março, conforme anunciado. A morte do conhecido empresário está a ser lamentada por diversas figuras públicas, entre elas, Fátima Lopes, que deixou uma homenagem ao amigo nas redes sociais.

"É com profunda tristeza que soube da partida do meu querido amigo Comendador Rui Nabeiro", começa por escrever.

"Uma pessoa única, com um coração raro, um respeito pelo outro como poucos conseguem ter e uma alegria de menino sempre que fazia alguém feliz", continua.

"Sempre me recebeu como uma filha ou neta. Acarinhou-me em alguns momentos difíceis da minha vida e a certeza com que me dizia 'vai correr tudo bem', sossegava-me o coração", lembra, visivelmente grata.

"Vou ter muitas saudades do Sr. Comendador, mas mais ainda do amigo, que no meu coração é eterno", completa.