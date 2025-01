Fátima Lopes voltou a visitar o Santuário de Fátima, mas desta vez por uma razão especial.

Como explicou numa publicação que fez nas suas páginas de Instagram e Facebook, a filha da apresentadora, Beatriz, fez a sua primeira peregrinação.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece com a filha e uma outra imagem em que surge junto dos padres, Fátima Lopes escreveu: "Esta vinda ao Santuário de Fátima teve um significado muito especial para mim. Vim acompanhar a primeira peregrinação da minha filha, que aconteceu na companhia do Padre João Luís e do Padre Joaquim Carlos Pinheiro. Não posso sentir-me mais grata".

