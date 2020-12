Esta quinta-feira, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Lourenço Ortigão na emissão especial de Natal do 'Você na TV' e ao falar sobre as tradições desta época o apresentador referiu que as suas árvores são pensadas a rigor

O rosto da TVI é de tal forma um apreciador das árvores de Natal, que anualmente faz nas suas duas casas, em Sintra e no Alentejo, que já tem em mente como vão ser as de 2021.

"Sou ridículo em muitas coisas", confessou.

"No outro dia acordei às duas da manhã e já sei quais vão ser as minhas árvores de Natal de 2021", frisou.

Esta curiosidade deixou Lourenço Ortigão boquiaberto.

