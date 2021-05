Manuel Luís Goucha acaba de revelar nas suas redes sociais o nome do próximo entrevistado do programa 'Conta-me'. O ator Ruy de Carvalho foi entrevistado pelo apresentador e a conversa vai para o ar no próximo sábado, dia 5 de junho.

"Ruy de Carvalho no próximo 'Conta-me'. E que conversa", escreve o rosto da TVI ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do dia em que conversou com o ator.

Ruy de Carvalho tem atualmente 94 anos e é um dos mais consagrados atores portugueses. Nesta entrevista espera-se que passe em revista a sua carreira e história de vida.

O programa 'Conta-me' vai para o ar depois do 'Jornal da Uma'.

