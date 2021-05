Leonor Poeiras voltou a lançar farpas à TVI, relativamente à forma como terá sido tratada enquanto trabalhadora pela empresa pela qual deu a cara durante 17 anos.

A apresentadora queixou-se novamente das condições do canal ao comentar uma publicação da atriz Sara Barros Leitão sobre direitos laborais no mundo do audiovisual.

"Tenho conversado com centenas de profissionais, das mais variadas áreas, durante o último ano. Apercebi-me que a grande maioria das pessoas não faz ideia dos seus direitos laborais, nem sabe o que significa proteção social. Confundem-se termos como intermitência, independência, recibos-verdes, contratos de trabalho, contratos de prestação de serviços, trabalhador por conta de outrem, etc", pode ler-se no longo texto da atriz, que Leonor fez questão de comentar.

"Muito importante esclarecer isto! Eu só descobri onde estava metida no ano passado e ao fim de 17 anos de trabalho...", atira a apresentadora de televisão.

Leonor Poeiras trava neste momento um processo judicial conta a TVI alegando ter sido dispensada do canal depois de recusar continuar a apresentar o programa 'Somos Portugal' por motivos de saúde.

