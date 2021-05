Recentemente, Leonor Poeiras partiu para o Brasil para por lá ficar uma temporada e encontrar a paz e o equilíbrio que tanto necessita. Tal aconteceu após ter feito uma denúncia de assédio sexual contra o psicanalista Frederico Pereira numa entrevista ao Jornal Expresso.

Nas stories da sua conta de Instagram, a apresentadora deixou uma mensagem dirigida aos admiradores que se revelaram preocupados, uma vez que a situação relacionada com a Covid-19 por lá continua a ser muito alarmante.

"Sim, a situação no Brasil está feia... estou com os amigos de sempre e hospedada em casa deles", começa por dizer.

"Já não sou propriamente turista no Brasil. Vim mesmo para arejar as ideias e estar rodeada de amor e natureza, que me elevam sempre. Obrigada pelas mensagens de cuidados!", completou.

Mensagem deixada pela apresentadora nas stories da sua conta de Instagram© Instagram - Leonor Poeiras

