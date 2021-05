Leonor Poeiras viajou recentemente para o Rio de Janeiro, no Brasil, para passar uma temporada com amigos no meio da natureza. Uma semana depois de ter aterrado em terras brasileiras, a apresentadora fez um pequeno desabafo nas redes sociais que espelha como está encantada com o destino.

"É o domingo mais feliz do último ano e meio", escreveu ontem, dia 16, numa publicação na sua página de Instagram. As suas palavras acompanham um vídeo com imagens de paradisíaca uma praia em Paraty.

Recorde-se que Leonor Poeiras embarcou rumou 'país irmão' depois de ter revelado, em entrevista ao jornal Expresso, que foi vítima de assédio sexual por parte do famoso psicanalista Frederico Pereira.

