Manuel Luís Goucha recebeu esta terça-feira, dia 27, no programa 'Você Na TV' Joaquim Horta. E foi precisamente em conversa com o ator, que integra o elenco da novela 'Bem Me Quer, que o apresentador confessou que não gosta de se ver na TV.

"Eu não consigo ver [o que faço na TV], acho tudo mau", confessa o apresentador, que acabou ainda por revelar aquele que é o único programa da sua carreira em que considera ter estado exemplar.

"Só gostei de me ver estes anos todos na condução do 'MasterChef'. Achei que os tempos estavam lá todos, a ironia o sarcasmo. Tudo no tempo certo", declara, por fim.

