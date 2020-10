Cristina Ferreira encontra-se desde a passada semana em isolamento profilático após ter estado em contacto, no programa 'Dia de Cristina' da passada quarta-feira, com Bárbara Bandeira. A cantora testou positivo à Covid-19 pouco depois de ter estado no formato da TVI.

Apesar de, segundo a própria, estar bem e sem sintomas, sabe-se para já que Cristina irá permanecer em isolamento mais un dias, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde, e que o programa 'Dia de Cristina' desta semana foi cancelado.

A informação foi confirmada esta terça-feira, dia 27, por Manuel Luís Goucha. Durante a emissão do programa da manhã, o apresentador fez saber que esta semana o 'Você Na TV' estará em antena durante todos os dias sa semana.

'Dia de Cristina', recorde-se, estava marcado para esta quarta-feira, dia 28 de outubro.

