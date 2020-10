Depois de ter estado em contacto com Bárbara Bandeira - entretanto diagnosticada com o novo coronavírus - Cristina Ferreira encontra-se agora em isolamento, tal como é recomendado neste tipo de casos.

Assim sendo, a apresentadora tem aproveitado as redes sociais para manter o contacto com os seus seguidores. Ainda hoje, por exemplo, evidenciou a saudade que sente de viajar.

"É quando ficamos fechados que mais viajamos. Porque nos obriga a refletir, a olhar para dentro, a perceber o que interessa. Esta foto foi tirada numa ida a São Petersburgo com a minha equipa. Todos me enviaram mensagem hoje com a palavra saudade. Porque nela encerramos tudo o que de melhor já vivemos. Unidos numa amizade eterna. Quem tem gente nunca está só. Mesmo que sozinha", afirmou numa publicação do Instagram.

Veja também na galeria alguns dos visuais usados por Cristina nas inúmeras viagens que já fez.

