Já tem três meninas, duas da relação com a atual companheira, a empresária Kyra Gracie. Aos 44 anos, Malvino Salvador, ator brasileiro de ascendência portuguesa, prepara-se para ser pai de um menino. "Vem filhão", anunciou, nas últimas horas, o artista numa publicação que fez nas redes sociais, acompanhando a revelação com o emoji de um coração azul. Nascido em Manaus, no Amazonas, a 31 de janeiro de 1976, Malvino Salvador trabalhou como modelo antes de enveredar pela representação.