O canoísta olímpico Fernando Pimenta vai ser pai pela primeira vez dentro de um mês, como revelou aos milhares que o seguem nas redes sociais no final de junho. Depois de, no passado dia 7 de outubro, ter publicado uma imagem da ecografia, o desportista de 31 anos, nascido em Ponte de Lima, um dos atletas apurados para os próximos jogos olímpicos, partilhou com os seguidores um vídeo que revela que o seu primeiro herdeiro, fruto do relacionamento com Joana Sousa, é uma menina e vai chamar-se Margarida.