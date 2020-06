Fernando Pimenta está feliz e já não o esconde. O canoísta olímpico, nascido em Ponte de Lima a 13 de agosto de 1989, vai ser pai, pela primeira vez, este ano. O desportista nortenho de 30 anos, recorreu às redes sociais para partilhar a notícia com os fãs, publicando uma fotografia com a companheira a segurarem um remo de madeira mais pequeno do que os que o atleta usa habitualmente. O canoísta do Sport Lisboa e Benfica sagrou-se campeão do mundo em K1 5000 na República Checa em agosto de 2017.