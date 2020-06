Mais de sete meses depois do fim do relacionamento com o cantor, compositor e ator colombiano de 26 anos Maluma, Natalia Barulich falou, pela primeira vez, sobre a separação, num podcast [ficheiro áudio digital]. A modelo e DJ cubana de ascendência croata, nascida em 1992, conheceu o artista colombiano na gravação do vídeo "Felices los 4" no início de 2017. Durante a rodagem, o casal apaixonou-se mas, com o passar do tempo, a antiga bailarina desencantou-se com o namorado famoso.

"Eu entreguei-me àquela relação a 1.000% e só recebia 20%. Havia uns dias em que tinha um bocadinho mais do que isso e foram esses que me foram fazendo ficar", garante Natalia Barulich. "As coisas aqueciam, depois arrefeciam. Eu sentia que estava a viver para o meu companheiro", lamenta a manequim. "Houve dias em que me sentia mais forte do que noutros e outros em que era a tristeza que predominava. Nesses, tinha, de certa forma, saudades do que o relacionamento já tinha sido mas, para mim, na realidade, foi muito tóxico", lamenta a DJ, um dos rostos da marca Guess.

"Eu acho que, no fundo, tinha saudades da ideia de nós os dois que tinha criado na minha mente e que, na realidade, já não existia", desabafou Natalia Barulich, que, pouco depois da separação, em outubro do ano passado terá, segundo a imprensa internacional, traído Maluma com futebolista brasileiro Neymar. Em fevereiro, a modelo esteve no aniversário do desportista. Em maio, o casal fez uma produção para a edição russa da revista GQ, que foi comercializada no país o mês passado.