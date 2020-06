Maluma aceitou convite para gravar com os The Black Eyed Peas mas não gosta da música que acaba de ser lançada, como revelou numa entrevista. O cantor, compositor e ator colombiano de 26 anos, que já colaborou com Madonna, Shakira, Ricky Martin, Anitta, Daddy Yankee e Jason Derulo e que se preparava para gravar um filme com Jennifer Lopez antes da pandemia viral de COVID-19, canta com o grupo em "Feel the beat", mas confessa que ficou desiludido quando chegou ao estúdio.

Inicialmente, o artista iria gravar "Ritmo (Bad boys for life)" e, quando ouviu a maquete do tema em Los Angeles, nos EUA, o cantor sul-americano ficou entusiasmado. Por incompatibilidade de agendas, a colaboração acabaria, contudo, por ser adiada e, quando Maluma se voltou a reunir com os The Black Eyed Peas para concretizar o projeto, foi surpreendido por uma nova proposta, "Feel the beat". "Fui muito sincero", garante o intérprete de êxitos internacionais como "Felices los 4" e "Sin contrato".

"Um minuto depois de a começar a ouvir, estava com dúvidas. Não sei se gosto muito disto", admitiu a Will.i.am, cantor, compositor, rapper e produtor discográfico, um dos membros mais carismáticos do grupo. Ainda assim, decidiu gravar a sua participação na canção, até porque "Ritmo (Bad boys for life)" já tinha sido finalizada com a participação do também colombiano J Balvin. Nascido em Medellín a 28 de janeiro de 1994, Maluma é um dos intérpretes sul-americanos de maior sucesso da atualidade.