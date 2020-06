Só se realiza no dia 15 de julho do próximo ano mas são muitos os que querem garantir a presença no concerto que a cantora canadiana Celine Dion vai dar no Festival de Vieilles Charrues, em Carhaix, em França. Em apenas dois minutos, a intérprete de "Think twice" e "My heart will go on" vendeu 5.000 bilhetes. Depois de ter cancelado a digressão internacional que tinha em curso por causa do surto de COVID-19 que confinou o mundo em março deste ano, a artista viu-se obrigada a parar durante um ano.

"Esperava, sinceramente, que regressaríamos aos palcos ainda este ano, mas nada é mais importante do que a saúde e a segurança de toda a gente", justifica a artista, que só retoma a digressão de promoção do álbum "Courage" no dia 19 de março em Paris, antes de seguir para Antuérpia, na Bélgica. "Sei que superaremos esta prova juntos e que recuperaremos o tempo perdido. Tenho saudades de atuar para vocês. Estou deserta para voltarmos a cantar em conjunto", confidenciou nas redes sociais.