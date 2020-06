Bruno Nogueira é o nome mais desejado pelo diretor de programas da RTP para substituir Filomena Cautela na apresentação do "5 para a meia-noite", revela, em exclusivo, a edição desta semana da revista TV 7 Dias. A popular apresentadora de 35 anos deixa a condução do programa de televisão nas próximas semanas mas o regresso do formato está previsto para a rentrée e pode ter o humorista, que fez furor com os seus diretos no Instagram durante a fase de confinamento, como apresentador.

"Eu sou fã do Bruno! Fizemos com ele grandes trabalhos", assume José Fragoso, apontando como exemplos programas como "Os contemporâneos", "Lado B" e "Último a sair", uma paródia a reality shows como o "Big Brother". "Ele é muito criativo, é uma pessoa que tem um índice de criatividade elevadíssimo e [é] um ótimo ativo", elogia o diretor de programas da RTP. "O Bruno tem outros projetos. Está a fazer teatro e espetáculos. Tem outros compromissos", sublinha o responsável.

"Mas eu espero que [ele] continue a fazer televisão. Se ele, um dia destes, estiver para aí virado, esse espaço pode acontecer. É um capítulo que ele vai ter de abrir, de acordo com os outros compromissos que tem", referiu José Fragoso à revista TV 7 Dias, à margem da apresentação da nova temporada de "Príncipes do nada", apresentado por Catarina Furtado. Bruno Nogueira participou esta semana em dois espetáculos "Deixem o pimba em paz", no Campo Pequeno, em Lisboa, como mostrou nas redes sociais.