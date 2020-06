O tempo parece não passar por ela. Raquel Jacob faz hoje 30 anos e, como se pode constatar nas fotografias que tem publicado nas redes sociais ao longo dos últimos meses, está mais sensual do que nunca. Nascida em Matosinhos a 27 de junho de 1990, a antiga modelo e playmate integrou o elenco da série juvenil "Morangos com açúcar", na TVI, juntamente com a irmã gémea, Catarina Jacob, que também foi atriz e que hoje dirige uma clínica de estética em Matosinhos, no norte do país.

Oito anos depois de se ter despido para a edição portuguesa da revista masculina Playboy, a companheira do guarda-redes José Sá, que o ano passado trocou o FC Porto pelo clube de futebol grego Olympiakos FC, tem-se revelado muito ousada nas redes sociais. O casal tem uma filha, nascida em março de 2018. Para além de "Morangos com açúcar", Raquel Jacob participou nas telenovelas "Perfeito coração" da SIC e "Destinos cruzados" da TVI e na série de televisão "Água do mar" da RTP.