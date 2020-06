A estadia do artista no Algarve já foi noticiada pela imprensa brasileira. "Longe da televisão, Marcello Antony choca [os] fãs ao reaparecer sem camisa em foto fora do Brasil", escreveu a revista Contigo. "Marcello Antony e Max Fercondini curtem verão europeu", avançou também o site informativo Quem. Depois desta incursão algarvia, o ator carioca pode gabar-se de já ter visitado uma grande parte do país que elegeu para viver em 2018. "De Setúbal para cima, conheço Portugal todo", assegura.

Marcello Antony veio para Portugal para participar em "Valor na vida", emitida pela TVI. "Eu vim para cá por causa de uma telenovela que se passava em Guimarães. Por isso, durante seis meses, fui muito ao norte", refere. "O mais para sul que fui foi até à Herdade do Esporão [em Reguengos de Monsaraz no distrito de Évora]. Já fui a Braga. É uma cidade lindíssima! Também fui a Espanha. Aluguei uma autocaravana com a família e fomos, para conhecer", confessou ainda ao Modern Life/SAPO Lifestyle.