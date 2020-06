Liliana Campos, comadre de Pedro Lima, ainda em choque com a morte do ator, que foi encontrado morto no passado sábado na praia do Abano, em Cascais, está revoltada. "Os filhos dele estão a receber mensagens a dizer que é bem feito terem perdido o pai", denunciou a apresentadora de televisão da SIC, que é madrinha do filho mais velho do artista, no início da emissão especial do talk show informativo sobre celebridades "Passadeira vermelha" dedicada ao ator, desaparecido aos 49 anos.