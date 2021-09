A família de Rogério Samora, no caso o primo do ator, Carlos Samora, voltou a usar esta segunda-feira as suas redes sociais para fazer uma nova atualização sobre o seu estado de saúde.

"Mais uma visita ao Rogério que não trouxe nada de novo", começa por escrever o primo do artista, dando conta de que Rogério continua internado "com prognóstico reservado".

Ainda que Rogério Samora permaneça sem melhorias desde a data em que foi internado devido a uma paragem cardiorrespiratória, "a família e os amigos continuam a acreditar" que o ator irá acordar.

"Vai demorar tempo mas nós não temos pressa, acorda quando quiseres", termina Carlos Samora.

Rogério Samora, recorde-se, sentiu-se mal durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. O ator tem atualmente 62 anos.

Leia Também: Rogério Samora "nunca mais vai voltar a ser o que era"