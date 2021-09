O primo do ator, Carlos Samora, esteve à conversa com Júlia Pinheiro onde falou do estado de saúde do artista.

Rogério Samora, de 62 anos, continua internado no Hospital Amadora Sintra, depois de ter sofrido um problema cardiorrespiratório. Carlos Samora, seu primo, que é quem tem atualizado as informações em relação ao estado de saúde do ator, esteve esta quinta-feira, 2 de setembro, à conversa com Júlia Pinheiro. "Há meia dúzia de anos ele estava num estado mais depressivo, mas fora disso, ele nunca teve problemas de saúde que justificassem o que quer que seja", começa por dizer. Entretanto, Carlos revelou a explicação que ouviu da equipa médica aquando o internamento: "Quando questionei os médicos sobre o porquê disto ter acontecido a resposta que me deram foi: 'Senhor Carlos, estamos em frente a um computador e apaga-se. Porquê? No computador trocamos a peça, connosco não é assim tão fácil'". Posteriormente, esclareceu: "Não está em coma. Está num estado comatoso. É autossuficiente [não está ligado a nenhuma máquina]. É alimentado por sonda gástrica. Não há ventilador, suporte de vida nenhum, continua a dormir". Carlos garantiu ainda que Rogério não tem sofrido espasmos, mas sim reações naturais do seu corpo e que assim que houver essa possibilidade, o ator irá sair dos cuidados intensivos e passar para um lugar onde receba cuidados continuados, mesmo que seja fora do hospital. "O Rogério que aparecer nunca mais vai ser o Rogério que era. Custa-nos muito dizer isso, mas temos de ser fortes e temos de ter a consciência que a realidade é esta. Queremos que nos últimos dias tenha dignidade e possa receber muitos amigos", completou. Recorde-se que o artista está internados há 24 dias. Leia Também: Rogério Samora. "Mais uma visita para apertar-lhe a mão, falar com ele" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram