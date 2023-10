Filipa Torrinha Nunes pertence ao grupo de figuras públicas que optaram por looks que dividiram opiniões na mais recente gala dos Globos de Ouro.

Como já lhe demos conta aqui, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' tem vindo a ser amplamente criticada pelo visual que escolheu, com António Leal e Silva a ser uma das 'vozes' mais duras nesse mesmo sentido.

O antigo comentador social partilhou no Instagram um vídeo onde 'arrasa' o look de Filipa Torrinha Nunes, destacando que, na sua opinião, todos os aspetos são negativos.

"Esta querida foi uma das piores da noite. O cabelo está horrível, parece que isto foi uma cabeça de primor. A 'make-up' tem os olhos demasiadamente escuros, carrega-lhe imenso, não fica bem. O vestido é sinistro, não pode ser mais vulgar, mais feio, com menos graça. O peito a sair metade das mamas para fora do soutien, esta mini-saia e esta rede que parece que esteve numa traineira no tejo", atirou António, sem parar.

Por fim, destacou: "Minha querida, não é elegante, não é bonito, não lhe fica bem e não gosto".

Ora veja:

E veja abaixo os detalhes do look.

Leia Também: "Os homens não gostam disso". Filipa Torrinha Nunes reage às críticas