Katie Holmes pode estar a atravessar um período particularmente duro. Segundo contam fontes do Radar Online, a atriz está a pesar cerca de 41 quilos.

Consta que, após a separação de Jamie Foxx, adotou uma dieta que a está a fazer perder mais peso do que o que seria desejável.

"Come pouco mais do que palitos de aipo e alface com uma mão de sementes e nozes. Não consegue comer mais do que 500 calorias por dia", revela a fonte.

A situação está a preocupar a filha, Suri, de 13 anos que apesar da tenra idade "já é crescida o suficiente para perceber que se a mãe não ganhar peso e energia pode entrar em colapso".

