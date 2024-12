O ator Jamie Foxx é o protagonista de um especial da Netflix, intitulado 'Jamie Foxx: What Had Happened Was…', um programa cheio de revelações surpreendentes.

O ator falou do problema de saúde que o afetou em 2023 (um AVC), e abordou também outro tópico da sua vida: o amor.

Jamie confessou que não quer ter mais relações com "mulheres brancas".

"Estou aqui para vos dizer: Fui curado. Fui curado de tudo, chega de raparigas brancas. Estou a falar a sério. Estou de volta ao lado negro da cidade!", disse o ator em tom de brincadeira.

"Chega de salada de batata e passas. Chega de raparigas brancas. Chega de bronzeamento artificial, chega de mamas grandes, sem rabo, chega de raparigas brancas", concluiu Jamie.

O artista namorou seis anos com Katie Homes, bem como teve um relacionamento com Connie Kline, a mãe da sua filha mais velha. Em 2005 ele viveu um romance com Leila Arcieri e, de seguida, com Kristin Grannis, a mãe da sua segunda filha.

