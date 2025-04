Maggie Gyllenhaal surpreendeu tudo e todos com o visual que escolheu usar na CinemaCon 2025, na terça-feira, dia 1 de abril, em Las Vegas.

Isto porque a atriz, de 47 anos, levou uma gravata feita com cabelo trançado. O look ficou completou com um clássico fato preto e camisa branca.

Curioso para ver o resultado? Veja as imagens que estão na galeria.

