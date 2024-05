Mafalda Sampaio viu partir o patudo Bill e este domingo, dia 12 de maio, recorreu à sua página de Instagram para partilhar sentidos desabafos.

"Queria fazer um vídeo bonito em homenagem ao Bill. Mas neste momento não consigo fazer isso a mim própria. Dói muito rever todos os nossos bons momentos em vida. Perdi um elemento da família muito importante, e o meu segundo filho de quatro patas. Alguém a quem dei muito amor e recebi muito em troca também", começou por escrever numa primeira partilha.

"Ele era um cão muito malandro, fazia muitas asneiras, mas era muito fofo. Ainda nem passaram 24 horas e as saudades são tantas. Pergunto-me se vai melhorar tudo com o tempo. [...] Perder o Bill está a doer demais, não contava com isto. Nunca te esquecerei, Bill. Adoro-te para sempre", escreveu ainda.

© Instagram_mafalda.sampaio

Entre as várias publicações, Mafalda Sampaio mostrou ainda um emotivo vídeo onde aparece a despedir-se do patudo. Veja na galeria.