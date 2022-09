Mafalda Diamond ficou lavada em lágrimas ao lembrar um dos piores momentos que teve de ultrapassar na vida. No âmbito de uma atividade lançada pelo 'Big Brother', a participante do reality show recordou a trágica morte do primo.

Mafalda tinha acabado de regressar de Marbella quando no dia 25 de julho do ano passado soube que a tia e o primo tinham tido um acidente de viação.

No dia seguinte, depois de saber que estava infetada com Covid-19 e precisava de ficar em isolamento, a jovem recebeu uma chamada do pai com uma das piores notícias da sua vida.

"O meu pai liga-me em videochamada a dizer que o meu primo estava em morte cerebral porque um anormal ia na autoestrada, olhou para o telemóvel, distraiu-se e bateu no carro do lado do meu primo. O meu primo bateu com a cabeça e morreu", contou Mafalda, lavada em lágrimas.

"Eu estava com 40 graus de febre e não conseguia estar com eles. Eu não podia estar ao lado deles", recordou ainda emocionando todos os colegas.

