Foi no dia 20 de junho que a vida de Mafalda Castro e Rui Simões mudou por completo com o nascimento do primeiro filho, Manel.

Esta quarta-feira, dia 24 de julho, a apresentadora esteve no 'Dois às 10', da TVI, e contou tudo a Cláudio Ramos sobre esta nova fase.

Questionada sobre se sente pressão para rapidamente voltar à imagem que tinha antes de engravidar, a mamã disse: "Não, zero! Nós temos muita pressão em relação à imagem, até nós próprios metemos [essa pressão] em nós. Não temos ninguém da nossa direção a dizer [o que tens de fazer], nós é que colocamos em essa pressão porque depois o público acaba por nos criticar e, às vezes, fazer um comentário que nos deixa mais inseguros. [...] E acho que somos tão duros connosco, com o nosso trabalho. Eu queria fazer as 'pazes' com o meu corpo e dar-lhe tempo".

"O meu corpo foi capaz de criar uma vida em nove meses, pelo menos vou dar-lhe nove meses para ele voltar ao normal, o que for. Dar tempo ao corpo", acrescentou.

Mafalda Castro confessou que "adorou estar grávida", mas "não gostou do final da gravidez". "O último mês é intenso", afirmou, acrescentando que "gostou do parto".

Sobre o pós-parto, destacou: "É muito duro fisicamente e emocionalmente. Tive medo nos primeiros dias porque fala-se muito da depressão pós-parto e do pós-parto, mas sinto que não é suficiente. É tão duro".

Ainda em conversa com Cláudio Ramos, a apresentadora acabou por tecer rasgados elogios ao companheiro, Rui Simões. "Ele é incrível. [...] Nós dividimos mesmo [as tarefas]. Ele trata dele [do filho] como eu trato dele, não tenho medo. Confio muito nele. E ele confia em mim", realçou.