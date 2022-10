Mafalda Castro gravou um curto vídeo que serviu para explicar aos fãs o look que estava a usar no 'Diário' do 'Big Brother', esta segunda-feira.

Inicialmente, a apresentadora estava com um vestido branco mas "partiu o fecho" pouco antes de entrar no ar. Em alternativa, Mafalda Castro optou por usar o look que tinha mais à mão e que "Gonçalo Mello tinha preparado para si". Resultado? Ficou "igual" a Cristina Ferreira na gala de domingo, 2 de outubro.

"E eis que estou igual à Cristina ontem à noite, versão barata", disse Mafalda, mostrando o look azul e com brilho. Veja no vídeo da galeria.

