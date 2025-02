Sendo um pai muito 'babado', Marco Costa não perde uma oportunidade para divertir-se com a filha. Ainda esta sexta-feira, dia 21, o conhecido pasteleiro partilhou uma série de imagens nas quais posa com a pequena Maria Emília, de dois anos, fruto da relação com Carolina Pinto (de quem está noivo).

"Da saga: a mãe foi jantar e nós ficamos sozinhos em casa. O papá apresenta Mimi e o maluco do seu pai", brilhou na partilha, notando que a filha é "o melhor do mundo".

"Quem mais ama quando a mãe sai e nos deixa fazer baboseiras com os filhos?", questiona, por fim.

Veja as ternurentas imagens na galeria.